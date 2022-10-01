В Минусинске за мошенничество задержали экс-сотрудницу мебельной фирмы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске полиция задержала 44-летнюю местную жительницу, которую подозревают в крупном мошенничестве. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, началось все с обращения в дежурную часть: одна женщина пожаловалась, что оформила заказ за изготовление мебели в одной из местных специализированных фирм. Заплатила за заказ авансом. Но время шло, а мебель не привезли.

Заказчица стала выяснять, почему. Пришла в офис, а там просмотрели реестр заказов – в нем даже не было ее фамилии, никто об этом ничего не знал. Выходит, что фирма не причем? Тогда кто виноват? Сотрудница, которая принимала заказ, уже уволилась – вот она-то и попала под подозрение сыщиков.

Как оказалось, подозреваемая обманула таким образом трех заказчиков, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, эти деньги гражданка потратила на свои личные нужды. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество», гражданке грозит до 5 лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.