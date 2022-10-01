Глава Красноярска поздравил горожан с Днем пожилых людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 октября, отмечается международный День пожилых людей. Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил красноярцев с этим праздником. И отметил, что сейчас в городе проживают около 226 тысяч пенсионеров по возрасту.

- Многие из них сохраняют активную жизненную позицию, участвуют в знаковых проектах в городе и стране. Красноярский городской совет ветеранов создает клубы по интересам, ведёт работу по патриотическому воспитанию молодежи, участвует в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы. Уважаемые ветераны, спасибо вам за готовность делиться знаниями и навыками. Вы являетесь достойным примером для подражания у молодых красноярцев! – отметил Владислав Логинов.

Власти Красноярска поддерживают проекты, направленные на активное и интересное долголетие жителей. Такие, как фестиваль «Краски зрелого возраста», всероссийский проект «Подиум зрелой красоты». Действует центр «серебряного» волонтерства «Молоды душой», социальный проект «Мастерская памяти», работает Красноярский народный университет. Горожане старшего возраста не только делятся своими знаниями, но и сами стремятся учиться, осваивать новые умения. И у них это замечательно получается.

- Уважаемые красноярцы старшего возраста! Ваш уникальный жизненный опыт, мудрость, оптимизм и сила духа — это наше самое главное богатство. Пусть ваше долголетие будет полным интересных событий! Желаем вам бодрости, крепкого сибирского здоровья, реализации намеченных планов! Счастья, добра, благополучия вам!