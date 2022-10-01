Прокуратура продолжает декриминализацию сферы экологии Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура продолжает реализацию комплексного плана по декриминализации сферы экологии и природопользования на территории Красноярского края. Привлекает к ответственности нарушителей, по результатам проверки инициирует уголовные дела. В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск о результатах последних недель. Так, в Абанском районе наказаны рублем (оштрафованы) лесозаготовители за нарушение правил пожарной безопасности. А в Курагинском районе организация оштрафована за эксплуатацию водозаборных скважин без лицензии на пользование недрами. В Мотыгинском районе за нарушение законодательства об атмосферном воздухе к ответственности привлечены организации по добыче и переработке магнезитовых руд.

Жителя Краснотуранского района суд приговорил к 150 часам обязательных работ за незаконный вылов двадцати сазанов. В Саянском районе в суд направлено уголовное дело о незаконной добычи двух самок косули сибирской, ущерб природе составил 400 тысяч рублей. И еще несколько уголовных дел заведены за незаконные вырубки леса с общей суммой ущерба на 1,9 миллионов рублей в Дивногорске, Мотыгинском и Шарыповском районах.