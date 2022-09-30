В Красноярске меняется маршрут автобусов №99

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске изменится схема маршрута №99. Ранее в Советском районе автобусы съезжали на Водопьянова и Светлогорскую. Теперь их маршрут будет пролегать по улице 9 мая.

Изменения связаны с дорожным ремонтом на Светлогорской, поэтому будут временными. Как уточнили в мэрии, маршрут меняется с 1 октября.

Отметим, что на 9 мая маршрут будет проезжать со всеми остановками. Теперь 99-й автобус будет останавливаться у остановок «1-й микрорайон», «Детская поликлиника» и «Урванцева», а далее ехать по привычному маршруту.