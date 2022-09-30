Приезжают охладиться?

В этом году чаще всего по Сибири путешествовали сами сибиряки. Среди жителей остальной России поездки в сибирские регионы оказались наиболее востребованы у абонентов из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры, Забайкальского края.

Это следует из статистики оператора мобильной связи Tele2, аналитики которого на основе больших данных изучили деловую и туристическую активность своих абонентов с начала этого года.

Отмечается, что более половины всех поездок по Сибири (56%) за этот период приходится на внутренние потоки – путешествия самих сибиряков. Чаще других в соседние регионы ездили жители Алтайского края, Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса и Томской области. В остальной России наибольший интерес к Сибири проявили жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО-Югры и Забайкальского края.

В компании составили также и портрет путешественника по Сибири. Его средний возраст – от 35 до 44 лет. Мужчины провели в Сибири больше времени, чем женщины, – 56% от общего количества дней против 44%. Почти пятая часть туристов (19%) брала с собой в путешествия детей. Больше всего гостей приняли три сибирских региона: Новосибирская область (28%), Красноярский край (16%) и Кузбасс (14%).

По сравнению с прошлым годом число поездок осталось практически на прежнем уровне: рост составил всего 3%. По сравнению с 2020 годом, когда действовали серьезные антикоронавирусные ограничения, количество поездок выросло почти в полтора раза – на 48%. При этом значительная часть путешественников, вероятно, оказалась в Сибири проездом, так как 58% гостей не остались ночевать. Те же, кто, судя по длительности пребывания, намеренно ехал в сибирские регионы, в среднем проводили здесь по шесть дней.