Девятилетняя Дейенерис из Красноярска удивляет окружающих своими талантами и хитростью

Фото: Дарья СВИНЦОВА

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование за участников фотоконкурса «Усы, лапы и хвост». Это часть проекта «Губернский клуб любителей домашних животных», который компания «Губернские аптеки» и медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно открыли в честь 200-летия Енисейской губернии!

Одна из участниц – великолепная Дейенерис из Красноярска. Заявку отправила ее хозяйка - Дарья Свинцова. И вот что она рассказывает о своей любимой собаке:

«Как только первые лучи утреннего солнца наполняют комнату, с грохотом мешка картошки Дени падает с хозяйской кровати на пол и начинает трясти ушами, раскручивая свое тело, как центрифугу и попутно сбрасывая шерсть. Тихо она пробирается в коридор, чтобы занять место у порога и обеспечить себе алиби, что на кровати она не спала, а всю ночь охраняла. Так начинается наш день уже 9 лет. Каждый год ее жизни она линяет, слюнявит, грызет вещи и делает нашу семью счастливой!».

Победит ли Дейенерис, будет зависеть от активности ее группы поддержки. Напоминаем, что проголосовать за понравившихся участников можно раз в сутки до 3 октября. Поэтому остались считанные дни, чтобы вывести своих любимчиков на лидерские позиции.

Победят восемь участников: шесть из них – это лидеры голосования, еще двух выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе».

Каждому из них вручат дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки».

Кстати, победителям из городов Лесосибирск, Енисейск, Канск, Иланск, Ужур, Назарово, Минусинска и Абакана «Комсомолка» и «Губернские аптеки» подарки вручат лично – в этих городах в октябре и ноябре состоятся Дни открытых дверей «Губернского клуба домашних животных».

Дипломы об участие в фотоконкурсе получат все наши конкурсанты: после подведения итогов можно будет их скачать на странице конкурса.

Проголосовать за участников и их питомцев можно здесь!