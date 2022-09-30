В Красноярске с 1 октября изменится схема движения 99 автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 1 октября будет изменена схема движения автобуса №99 из-за ремонтных работ на улице Светлогорская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения по рекомендации ГИБДД.

Пока, ориентировочно, маршрут будет изменен до конца октября. В прямом и обратном направлениях автобусы будут двигаться по ул. 9 Мая, не заезжая на ул. Светлогорскую (на участке от ул. Водопьянова до пр. Комсомольский).

Временно из маршрута исключили остановки: «Первый микрорайон» (ул. Водопьянова), «Ул. Водопьянова», «Пер. Светлогорский», «Общежитие» (пр-т Комсомольский), «Магазин» (ул. Светлогорская), «Ул. Урванцева» (ул. Светлогорская), а также временные остановочные пункты на ул. Урванцева в районе домов № 17а и №30а.

При этом добавятся остановочные пункты: «Первый микрорайон» (ул. 9 Мая), «Детская поликлиника», а также «ул. Урванцева (9 Мая)».