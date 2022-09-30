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Общество30 сентября 2022 7:14

Шоу «Zажигание» на радиостанции «Красноярск Главный» покинул известный ведущий, проработавший там 11 лет

Он отправился покорять Москву
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Красноярск Главный

Фото: Красноярск Главный

Известный красноярский радиоведущий Гоша Борода покинул шоу «Zажигание» спустя 11 лет работы. Как рассказали в тг-канале радиостанции «Красноярск Главный», специалист отправился покорять Москву.

Георгий «Борода» Рубайло отвел свел последний эфир на красноярской радиостанции 30 сентября. Напомним, что в начале сентября шоу покинул его соведущий Олег «Тринадцатый» Поздняков.

Как сообщает портал sibnovosti.ru, Поздняков решил податься в фермеры и теперь… квасит капусту в промышленных масштабах. Решение помог принять случай – Олег зашел в один из маркетов, где увидел не капусту не самого лучшего качества. Он предложил руководителям магазина свой продукт и они согласились.