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Общество30 сентября 2022 6:38

В Красноярске пожилые люди смогут зарегистрировать автомобиль без очереди в ГИБДД 1 октября

Предварительно записываться ненужно
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске пожилые люди смогут зарегистрировать свой автомобиль без очереди в ГИБДД 1 октября. Как сообщили в ведомстве, для этого будут организованы специальные окна.

Поставить авто без очереди и предварительной записи смогут лишь собственники авто, родившиеся до 1962 года. Для этого им нужно будет обратиться в два регистрационных пункта, расположенных на:

- ул. Маерчака, 53 «Г»,

- ул. Кутузова, 1/85.

Также с водителями и собственниками авто будет проведена профилактическая беседа о безопасном вождении на дороге и о том, как подготовить машину к первым заморозкам.