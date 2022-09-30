В Красноярске пожилые люди смогут зарегистрировать автомобиль без очереди в ГИБДД 1 октября

Фото: ГИБДД

В Красноярске пожилые люди смогут зарегистрировать свой автомобиль без очереди в ГИБДД 1 октября. Как сообщили в ведомстве, для этого будут организованы специальные окна.

Поставить авто без очереди и предварительной записи смогут лишь собственники авто, родившиеся до 1962 года. Для этого им нужно будет обратиться в два регистрационных пункта, расположенных на:

- ул. Маерчака, 53 «Г»,

- ул. Кутузова, 1/85.

Также с водителями и собственниками авто будет проведена профилактическая беседа о безопасном вождении на дороге и о том, как подготовить машину к первым заморозкам.