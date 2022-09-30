Красноярская прокуратура заинтересовалась дорожными пробками

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Автомобильные пробки в 5-8 баллов заинтересовали красноярскую прокуратуру. Как сообщило ведомство, серьезные автомобильные заторы фиксируются в городе ежедневно, а администрация города, по мнению специалистов, не принимает никаких мер по разгрузке дорожного движения вопреки закону.

- Меры по оптимизации дорожного движения не приняты по улице Свердловской (в районе парка флоры и фауны «Роев Ручей», национального парка «Красноярские столбы»), в микрорайоне «Ботанический», по улице Высотной на участке в районе ГорДК, на улицах Маерчака, Тотмина, Попова и других, - отмечают в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выявили, что причиной заторов стало отсутствие светофоров и кольцевого пересечения на участках: ул. Крупской – пер. Телевизорный – проезд вдоль ТК «MixMax» и ул. Чернышева – ул. Елены Стасовой. Также в городи возникла необходимость местами расширить дороги, а кое-где построить многоуровневые транспортные развязки.

Также оказалось, что у системы видеонаблюдения, адаптивной системы управления светофорами и устаревшие контролеры светофоров на пешеходах и перекрестках есть недостатки.

Еще причиной ежедневных пробок являются ремонтные работы на различных участках, в ряде случаев проводимые с нарушением сроков по контрактам.

- Прокуратура внесла в администрацию г. Красноярска представление, направила конкретные предложения для оптимизации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог, руководители МКУ «УКС» и МКУ «УДИБ» предостережены о недопустимости срыва сроков по муниципальным контрактам, - пояснили представители ведомства.