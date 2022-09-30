Фото: ГИБДД

В Красноярском крае на загородных трасах обледенели дороги. ГИБДД опубликовал список участков, где выпал снег. В ведомстве рекомендуют водителям, выезжающим на трассы, сменить летнюю резину на зимнюю.

Отметим, что первые выходные октября в Красноярске ожидаются холодными и снежными. Об этом передают синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу 1 октября в Красноярске днем будет максимум +4 градуса. Погода будет облачной, но без осадков. Сильного ветра не ожидается. Ночью температура понизится до -1 градуса, возможен снег.

В воскресенье днем синоптики обещают небольшой дождь, а температура составит те же +4 градуса. Обойдется без сильного ветра, но ночью вновь похолодает до отрицательных температур. Ожидается около -2 градусов, но на этот раз без снега.

Участки дорог, где выпал снег:

Абан-Быстровка (км 14+064)

Енисейск-Пировское (км 2+980)

Заозерный-Агинское (км 33+680)

Иланский-Росляки (км 1+000)

Ирбейское-Новая Солянка (км 2+765)

Канск-Абан-Богучаны (км 115+814)

Канск-Тарай (км 13+215)

Красноярск-Енисейск (км 226+000)

Красный Маяк-Петрушки (км 13+660)

Саяны (км 297+785)