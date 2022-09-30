Жителя Красноярска обвиняют в 18 кражах из магазина, обмане друга и вождении в нетрезвом виде

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет 32-летний мужчина за 18 краж из магазина, обман друга и вождение в пьяном состоянии. Как сообщили в МВД-медиа, закон житель краевой столицы нарушал, когда находился под следствием за другие преступления.

Мужчина похищал из супермаркетов хозтовары, еду и алкоголь. Он все это прятал в сумку или куртку и выходил не рассчитавшись. Так, в одном из супермаркетов его добычей стали 11 палок колбасы, 2,5 кг сыра и четыре банки икры.

Также житель Красноярска обманул своего друга, попросив у него позвонить дорогой смартфон, а затем сбежал с ним. Ущерб составил 90 000 рублей.

Помимо этого, обвиняемый повторно сел за руль пьяным, будучи лишенным водительских прав. Его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти медосвидетельствование, а когда у него брали анализы, то он решил обмануть экспертов – добавил воду.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.