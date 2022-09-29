Для ошибочно мобилизованных красноярцев открыли центр содействия

Фото: Мария ЛЕНЦ

ОНФ развернул центры содействия ошибочно мобилизованным жителям, в том числе в Красноярске. Филиал разместился на Ленина, 49. Эксперты центра будут помогать тем, кто был ошибочно призван на службу или имеет проблемы с организацией быта после мобилизации.

Обращения красноярцы могут оставить лично или по телефонам 8(391) 200-32-01, 8(391) 200-32-02, 8(391) 200-32-05. Жителей просят указывать ФИО, дату рождения, данные о военной службе и воинском опыте, военную специальность. Также обратившийся должен будет рассказать, почему считает свою мобилизацию незаконной и из какого военкомата ему пришла повестка.

– Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, – добавили в ОНФ.