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Происшествия29 сентября 2022 12:34

Красноярск встал в пробки из-за аварии с машиной реанимации

Сейчас ситуация в городе оценивается на восемь баллов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

Жители Красноярска встали в серьезные пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в городе в восемь баллов. Особенно серьезные заторы наблюдаются в Октябрьском районе, где пару часов назад произошло ДТП с участием машины реанимации.

Автомобиль врачей ехал на вызов со включенными спецсигналами, однако на перекрестке Киренского и Советской его не пропустила иномарка. Серьезно в столкновении никто не пострадал, но машины перегородили проезжую часть на Киренского.

Судя по всему, авария внесла значительный вклад в формирование вечерних пробок в городе. Самые серьезные заторы наблюдаются как раз на Киренского и прилегающих улицах. Также из-за ситуации в Октябрьском районе заторы образовались в центре города.