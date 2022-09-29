В Красноярске на входе в школу дети встали в длинную очередь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на входе в школу № 155 заметили большие очереди 26 сентября. К слову, она находится в микрорайоне Покровском и является одной из самых крупных среднеобразовательных учреждений города. Ученикам пришлось простоять минут двадцать, прежде чем они смогли попасть внутрь. Родители первоклашек пожаловались директору, рассказали об этом в соцсетях.

«Проспекту Мира» удалось получить комментарий в управлении образования Красноярска, там пояснили, в чем же причина утреннего столпотворения. В школе на входе установили турникеты, пройти внутрь можно только после того, как будет приложена магнитная карта-пропуск. Действует такая система три года, с момента открытия школы. Дети уже привыкли, да не все. Первоклашки еще мешкают, забывают, что нужно достать карту заранее, снимают рюкзачки и долго ищут карты там. Отсюда и заторы.

Убирать турникеты не планируют. Учителя еще раз поговорят с учениками, предупредят, чтобы те заранее доставали карты и не задерживали остальных.