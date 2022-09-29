Житель Тувы на «ВАЗе» пытался задавить чабана и его жену Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд отправил на 10 лет в колонию строгого режима 33-летнего жителя Улуг-Хемского района Республики Тыва. Тот признан виновным по статье «Покушение на убийство двух лиц». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, преступление он совершил в октябре 2020 года.

Около 18 часов вечера мужчина приехал на чабанскую стоянку недалеко от села Хайыракан. У него были счеты к хозяйке стоянки. Чем она вызвала его лютую ненависть, не уточняется. Впрочем, никакая причина не может служить оправдаем: сел за руль своего ВАЗ-2121 и стал гоняться за женщиной, чтобы задавить. К счастью для нее, она успела спрятаться.

На шум из дома вышел муж хозяйки, стал кричать и требовать: «Остановись!» Но преступника было уже не унять – он намеренно сбил чабана, переехал через него и скрылся. Медики спасли пострадавшего, вовремя доставив в больницу.

Приговор вступил в законную силу.