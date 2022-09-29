В Канске тиран издевался над беременной женой и избил ее подругу

В Канске осудили тирана, издевавшегося над беременной женой и избившего ею подругу Фото: ИВАНОВА Диана

В Канске прошел суд над 29-летним местным жителем: ему дали 5 лет 6 месяцев колонии за издевательства над своей гражданской женой и за побои ее подруге. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Началось все с того, что в Красноярске в больницу привезли 25-летнюю девушку. Медики оказали ей помощь. Пострадавшая рассказала следователю: ее избил сожитель подруги. Подруга беременная, сбежала от него из Канска в краевой центр, чтобы спрятаться. Но тот выследил ее, обманом выманил из квартиры на улицу и затолкал в машину. А когда подруга кинулась на защиту, ударил ее по голове, затем о бетонную стену и скрылся со своей жертвой.

Красноярские полицейские передали информацию канским коллегам. Когда те нагрянули по адресу, мучитель вооружился ножом, взял в заложники сожительницу и ее мать и пригрозил спустить на оперативников бойцовскую собаку. Но вскоре уже лежал лицом в пол с наручниками на запястьях.

И только после этого девушка рассказала все подробности их совместной жизни. Вместе они два года. На людях мужчина тихий и скромный, а дома – ревнивый тиран и мучитель. «Любимую» бил, душил, связывал. И угрожал, что если расскажет кому – убьет ее родных. Уголовное дело на него завели по списку статей: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Приговор вступил в законную силу.