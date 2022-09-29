Губернатор Красноярского края Александр Усс провел на посту ровно пять лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел на своем посту ровно пять лет. Сначала как временно исполняющий обязанности был назначен президентом 29 сентября 2017 года. Затем победил на выборах. Если говорить об экономических результатах минувшей пятилетки, они положительные. Наглядные цифры: бюджет края в 2017 году составлял 245,5 миллиардов рублей, а в 2022 году – рекордные 460 миллиардов. Госдолг снизился вдвое: был 100 миллиардов, остался 50.

До прихода Александра Усса в крае практически не были запущены крупные инвестиционные проекты, их только планировали, о них говорили. Затем появился комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», включающий участие двух соседей – Тувы и Хакасии. Его поддержал глава государства. И началось: сегодня на территории Енисейской Сибири реализуется 32 инвестпроекта стоимостью почти 2 триллиона рублей. Многие – на северных территориях. Они позволят создать до 2027 года более 70 тысяч рабочих мест, а бюджет получит налогов в размере 530 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первая пятилетка Александра Усса

29 сентября 2017 года президент РФ назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. (Подробнее)