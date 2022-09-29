В Красноярском крае к 2025 году спортом займутся более 1,5 миллиона человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 2025 году спортом займутся более полутора миллионов человек. А к 2030 году и вовсе в спорт будет вовлечено до 70% жителей края. Такие прогнозы делает региональное правительство. На прошедшем заседании была утверждена госпрограмма развития физической культуры и спорта на 2023-2025 годы. Добавим, что большой объем мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Для занятий спортом необходимы условия, в частности спортивные сооружения. За три года планируется построить 11 спортивных объектов, как капитальных, так и из быстровозводимых конструкций: в Манском, Минусинском, Тасеевском и Казачинском районах. В Заозерном, Сосновоборске и Богучанах – физкультурно-оздоровительные комплексы, в Боготоле – спорткомплекс с бассейном, бассейн в Шарыпово. А еще в Красноярске, в Дзержинском, Идринском и Краснотуранском районах.

Финансирование принятой правительством края программы на три года составит 23 миллиард рублей.