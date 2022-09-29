В Красноярске в Академгородке подключили к отоплению новый детский сад. Фото: пресс-служба вдминистрации города

В Красноярске в Академгородке возводится новый детский сад. Основные строительные работы там уже завершились, тепловой контур закрыт, остались только отделка внутри и благоустройство прилегающей территории. Только что здание подключили к центральному отоплению.

Новое дошкольное учреждение планируется сдать к концу года. Садик рассчитан на 300 ребятишек. Здесь будет 12 групп, из которых 4 – ясельные для малышей от 1,5 до 3 лет. Потребность в этом есть. Да и в целом Академгородок нынче активно застраивается, а квартиры тут приобретает много молодых семей.

Добавим, что строительство садика с видом на Енисей осуществляется в рамках национального проекта «Демография». И он не единственный: сейчас в Красноярске строятся садики на 190 мест по улице Крайней и на 300 мест в микрорайоне «Медицинский городок». А всего за пять лет в Красноярске введены в эксплуатацию почти два десятка муниципальных дошкольных учреждений.