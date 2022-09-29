На развитие дорог и транспорта в Красноярском крае направят 150 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании правительства Красноярского края приняли госпрограмму по развитию транспортной системы в регионе. Обсуждали целый список планов: и увеличение протяженности дорог, и модернизацию дорожной сети, и субсидирование пассажирских перевозок, и приобретение нового транспорта, и снижение числа ДТП.

Планируемый период – три предстоящих года, с 2023по 2025 включительно. В общей сложности из бюджета на реализацию программы будет направлено 150 миллиардов рублей. Так, на 2023 год общем финансирования составит 36,6 миллиарда, в 2024 году – 64,1 миллиарда, а в 2025 году – 51,6 миллиарда рублей.

Обратите внимание, что самой затратной станет как раз строительство первой ветки скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в краевом центре – почти 75 миллиардов рублей. На них разработают проектно-сметную документацию и построят объект. Это на левобережье города. Не останется без внимание и правобережье: там пройдет модернизация (капитальный ремонт и реконструкция) старых путей и плюс будет построена трамвайная ветка в Солнечный через Октябрьский мост. Трамвайные затраты составят около 3 миллиардов рублей.

В категорию важнейших пунктов программы входит строительство Высокогороского моста и автомобильных дорог в северных территориях (в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Богучанском районах). Где-то нужно будет капитально отремонтировать, где-то построить заново. В целом на дороги за указанный период направят 58 миллиардов рублей, это второе по затратам направление принятой госпрограммы.

Большое внимание будет уделено обеспечению качества и безопасности пассажирских перевозок. Так, около миллиарда рублей выделено на завершение первого этапа реконструкции перрона в аэропорту Красноярска. Для краевой авиакомпании «КрасАвиа» приобретут три вертолета Ми-8 АМТ/МТВ-1, вместе с лизинговыми платежами за пять ранее приобретенных воздушных судов затраты составят более 670 миллионов рублей до 2025-го года. Наконец, 1,3 миллиарда рублей запланировано на приобретение новых автобусов для муниципальных компаний-перевозчиков.