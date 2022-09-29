В Хакасии ограничили продажу подросткам баллончиков с углеводным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии ограничили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идет о баллончиках с веществами, которые применяются для личных и бытовых нужд. Запрет вводится в рамках профилактики так называемого «сниффинга» - токсикомании, распространение которой беспокоит общественность.

Закон о запрете приняли накануне, 28 сентября, депутаты Верховного Совета Хакасии. Аргументируя свое решение, они отметили, что углеводородный газ, который используется в быту, вызывает сильную психологическую зависимость. И самым уязвимым считается возраст от 10-12 и 16-17 лет, при употреблении газа возникают забытье, галлюцинации, эйфория.

- За последний год в Республике Хакасия зафиксировано 4 летальных случая среди подростков в результате вдыхания паров сжиженного углеводородного газа, - привел данные председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Евгений Молостов.