Глава Манского района Артем Черных уходит в отставку. Фото: Артем Черных, соцсети

Глава Манского района Артем Черных несколько дней назад объявил о том, что покидает свой пост. В местном ДК собрались жители районного центра, чтобы выслушать отчет о его работе за 2,5 года, а затем он сообщил: своими успехами доволен, но пора двигаться дальше.

И вот пришла информация из района: местные депутаты собрались на внеочередную сессию. И приняли единогласное решение – отпустить главу. В своих соцсетях Артем Черных написал: «В заявлении я указал, что ухожу добровольно. Посчитал необходимым сделать именно так, потому что затянувшиеся разногласия с частью депутатов не идут району на пользу».

Таким образом, стала понятна причина добровольной отставки. Добавим, что еще неделю Артем Черных останется на месте, будет сдавать свои дела. Пока что его заменит заместитель, а затем нового руководителя Манского района будут выбирать на конкурсной основе.