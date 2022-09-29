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Общество29 сентября 2022 4:23

Жители Ачинска заплатили за отопление летом 350 тысяч рублей

За то, что полотенцесушители были горячими
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жители Ачинска заплатили за отопление летом 350 тысяч рублей

Жители Ачинска заплатили за отопление летом 350 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ачинска заплатили за отопление летом 350 тысяч рублей. Сотни семей из семи многоквартирных домов вынуждены были рассчитываться по счетам, которые им выставила ресурсоснабжающая организация. И, как оказалось, выставила незаконно. В этой истории пришлось разбираться региональному управлению Роспотребнадзора.

Ачинцам начисляли плату за горячие полотенцесушители. Хотя по факту их обогрев никак не связан с системой отопления, а зависит от системы горячего водоснабжения. Добровольно, видимо, коммунальщики исправить свою оплошность не захотели, потому что юристы Роспотребнадзора подали в суд иск и потребовали произвести перерасчет всем пострадавшим гражданам. Как рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале, только после этого ресурсоснабжающая компания, не дожидаясь решения суда, исправила ситуацию, все незаконно полученные средства были возвращены на счета ачинцев.

На сегодняшний день судом вынесено три судебных решения о признании действий ООО «Теплосеть» по начислению платы за отопление незаконными. Рассмотрение еще трех исков по трем жилым домам состоится в ближайшее время. Кроме того, компания оштрафована на 42 тысячи рублей.