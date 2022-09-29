В Красноярске в Солнечном бродячий алабай покалечил овчарку. Стоп-кадр видео

В паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» появилось видео, которое лучше не смотреть людям со слабыми нервами. Его сняли жители дома №20 на улице 60 лет образования СССР. Огромный рыжий алабай напал на овчарку, вцепился в ногу мертвой хваткой и мотал по земле. А овчарка значительно уступала ему по размерам и только беспомощно громко скулила.

Вокруг собрались люди, поначалу они пытались как-то отогнать агрессивную собаку, оторвать от жертвы. Наконец, со стороны подали палку и только так один из мужчин смог отогнать алабая.

В комментариях подробности случившегося рассказала женщина-очевидец, которая помогала спасать овчарку. Она уверяет: собака была на поводке, не лаяла, вела себя спокойно. Хозяйка была рядом. Алабай бегал во дворе и накинулся на овчарку беспричинно. «Я мимо проходила с детьми. Я и двое мужчин побежали растаскивать собак, а почему то многие мужики просто сидели в машинах и наблюдали! Тот человек, который снимал, спасибо ему – хотя бы есть доказательства. Только человек снял последнюю минуту этой схватки а длилось это в течении 10 минут минимум». Овчарка сильно пострадала.

Так же в комментариях жители Солнечного пеняли хозяйки овчарки, что та частенько гуляет без намордника и пугает детей. Но как бы то ни было, с алабаем нужно что-то делать. В полиции прокомментировали: сигналов к ним пока не поступало. Но информацию они передадут в службу 005, чтобы отловили агрессивного алабая. Далее вопрос уже будет решаться.