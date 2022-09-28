С четверга на пятницу в части Красноярска отключат холодную воду

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В Красноярске завтра, 29 сентября, пройдут ремонтные работы аварийного участка водопровода. Весь день до утра пятницы по некоторым адресам не будет холодной воды. Власти обещают организовать подвоз холодной воды для нуждающихся.

С 13:00 в четверг вода пропадет в домах на улице Калинина, 6, 8, 10, 12, 15,17, 18, 31Б, 35, 35А, 35Д, 37, улице Камская, 1, 3, 5, улице Чайкиной, 5, 4 и улице Комбайностроителей, 3, 5, 7, 11, 13,18, 22, 26, 30, 32.

Подача воды возобновится только в 6 утра в пятницу. Жители могут позвонить по телефону 211-39-63, чтобы уточнить место, куда будут подвозить холодную воду – ее завоз начнется в 17 часов.