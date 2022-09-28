В Красноярске на месте заброшенных подвалов оборудовали парковку

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске провели благоустройство участка в районе Ярыгинской набережной. По словам чиновников, еще недавно там находились заброшенные подвалы, а ну пустыре валялся мусор. Сейчас там обустроили парковку на 150 машин.

Парковочные места появились в промежутке между Гладкова, 18 и Судостроительной, 177. Помимо парковки, там обустроили тротуары, также планируется установить столбы освещения – место для них уже подготовлено.

– В следующем году благоустройство территории обязательно продолжится. На парковке уложат еще один слой асфальта, установят опоры освещения и систему видеонаблюдения, сделают разметку на парковке, установят дорожные знаки и восстановят газон на прилегающей территории, – добавили в мэрии.