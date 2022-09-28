Спасатели и пожарные Красноярского края получили новую технику

Фото: правительство Красноярского края

Краевые подразделения пожарных и спасателей получили новую технику от властей. В их распоряжение поступили пожарные автоцистерны, спасательная техника, надувные лодки, оборудование для работы под водой.

Пожарная охрана получила ключи от девяти автоцистерн на базе «КАМАЗов». Все машины оборудованы для тушения пожаров, и вдобавок имеют высокую проходимость, что актуально для сельской местности. Сотрудники «Спасателя» обзавелись автомобилями «Соболь», надувными лодками «Солар», а также разнообразными инструментами и снаряжением.

Всю технику в подразделения закупили за счет бюджета края – на эти цели было выделено 118 миллионов рублей. Ключи и сертификаты спасателям вручал лично вице-премьер краевого правительства Сергей Козупица.