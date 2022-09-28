Красноярских бабушек и дедушек позвали на курсы компьютерной грамотности

Фото: мэрия Красноярска

Пожилых жителей Красноярска позвали на курсы компьютерной грамотности. В мэрии рассказали, что «бабушек и дедушек» будут обучать владению электроникой ребята из Трудового отряда главы города. При этом обучение будет бесплатным.

«Обучение начнётся уже с 1 октября в Железнодорожном районе. Шефство над пожилыми возьмёт «ИТ — образовательная бригада» направления «Заботливый город», – рассказали в администрации.

Занятия будут проходить до конца декабря по будням, в центре социального обслуживания населения на Яковлева. Записаться на курсы можно по телефонам 8908-219-18-61 и 218-00-64.