Экс-главу Игарки обвинили в хищениях на поставках угля

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Бывшего главу Игарки обвинили в хищениях бюджетных денег на поставках угля. Обвинительное заключение в отношении экс-чиновника утвердил лично замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Теперь его махинации будет рассматривать Игарский городской суд.

История началась еще в 2015 году, когда коммерческое предприятие организовало в Игарку поставки угля. Часть сырья была дешевле и хуже качеством, чем было указано в контракте с властями города. Приемкой некачественного угля занимался чиновник, который позже был избран главой Игарки.

Ущерб, который он причинил своими действиями бюджету, составил 13 миллионов рублей, при этом сам он получил от предприятия 6 миллионов в свой карман – за содействие. Схема вскрылась в 2018 году, когда ее организаторы планировали «сэкономить» еще 19 миллионов рублей, после чего правоохранители взяли в разработку всех участников цепочки.

К слову, Демешин еще в ноябре 2021 года утвердил обвинительное заключение по делу другого жителя края, который также проходил подозреваемым в этой истории. На имущество обвиняемых прокуратура наложила арест – в общей сложности, на 10 миллионов рублей.