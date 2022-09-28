В Канске сбили 82-летнего мужчину, дали ему 300 рублей и уехали

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28 сентября в Канске водитель сбил 82-летнего мужчину, после чего расплатился 300 рублями и спокойно уехал. В МВД по Красноярскому краю сообщают, что разбираются в обстоятельствах происшествия.

Пожилой мужчина с тележкой шел по правому краю дороги на Урицкого. Когда он решил обойти лужу, на него наехала «Лада», под управлением 72-летнего водителя. Мужчина с женщиной-пассажиркой вышел из машины и дал дезориентированному пенсионеру 300 рублей. После чего пара села в машину и уехала.

Через некоторое время пенсионер позвонил в скорую помощь. В итоге медики сообщили в полицию о ДТП. Полицейские нашли водителя и завели на него административное дело по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».