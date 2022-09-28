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Происшествия28 сентября 2022 9:55

В Зеленогорске полицейские приехали на семейный скандал и обнаружили в доме незаконный обрез

Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске полицейские, приехавшие на семейный скандал, обнаружили у агрессора незаконный обрез. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В субботу в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что дома разгорелся скандал, и агрессивный муж в любой момент может ее ударить. Приехав на место, один из полицейских обратил внимание на подозрительный предмет на шкафу.

Оказалось, что мужчина хранил самодельный обрез из гладкоствольного ружья. Оружие 53-летний мужчина хранил незаконно. В итоге в его отношении завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии.