Губернатор Александр Усс поручил обеспечить мобилизованных красноярцев горячим питанием

Фото: правительство Красноярского края/Александр Черных

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил обеспечить мобилизованных горячим питанием. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона лично приехал на сборный пункт, проверил процесс отправки мобилизованных, и лично пообщался с призванными резервистами. Александр Усс прибыл в обеденное время и поручил организовать военнослужащим горячее питание:

- Люди едут на этот призывной пункт из разных районов. Многие добираются сюда на поезде или автобусе. Поэтому я поручил организовать для военнослужащих обед. И это не должны быть сухпайки, необходимо горячее питание, - отметил губернатор.

В правительстве добавили, что призванные жители Красноярска получат сухие пайки на службу. Пакеты с продуктами им выдадут представители районных администраций.