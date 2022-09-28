Красноярский край расширяет флот беспилотников для мониторинга лесного фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская компания «АВАКС-ГеоСервис» создала беспилотники для мониторинга лесного фонда. Об этом сообщает министерство цифрового развития региона.

Фюзелаж, крылья и другие детали компания изготовила своими силами из углепластика. Отечественные запчасти используются и в конструкции планера. Весит летательный аппарат 30 кг и может преодолеть расстояние до 500 километров при разных погодных условиях.

В воздухе он может находиться до 6 часов. При этом сборка и подготовка аппарата для запуска занимает меньше получаса. До конца года компания изготовит до 5 комплектов беспилотников.

- В их составе летательные аппараты с фотокамерой, комплекты управления, программное обеспечение для подключения к краевой государственной информационной системе «ЛесФондGEO», а также бортовые и наземные радиомодемы для устойчивой связи с бортом, - добавляют в министерстве цифрового развития Красноярского края.

Новые беспилотники будут переданы краевым лесничествам для мониторинга лесных пожаров, а также выявления нарушений на лесосеках и фотографических снимков местности.

- Внедрение беспилотников – это одно из перспективных направлений цифрового развития края. Они упрощают процесс получения информации, делая его более быстрым и точным, а также ускоряют время принятия необходимых решений. В Красноярском крае БПЛА уже применяются в лесной отрасли. Сейчас планируется использовать их для работы, например, в транспортной сфере и сельском хозяйстве, - рассказал министр цифрового развития региона Николай Распопин.

Данный проект по созданию новых беспилотных летательных аппаратов входит в стратегию цифрового изменения отраслей, утвержденной Губернатором края Александром Уссом. Беспилотники расширят флот летательных аппаратов.