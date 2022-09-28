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В Железногорске суд рассмотрел дело оскорбившего женщину и ударившего мальчика мужчины. Его признали виновным в мелком хулиганстве и отправили под административный арест, сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

17 сентября мужчина на автобусной остановке «Спартак» обматерил сделавшую ему замечание женщину. Заступиться за нее вызвался 8-летний мальчик, которого агрессивный железногорец ударил.

Уже в отделении полиции он пытался переложить вину на родителей, мальчика, которые по его словам, научили его подходить к «здоровым дядькам». В итоге мужчину осудили за мелкое хулиганство и отправили под арест на 5 суток.