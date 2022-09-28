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Происшествия28 сентября 2022 6:09

В Красноярском крае задержали мужчину за незаконную перевозку осетра и икры

Общая сумма ущерба 7 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае задержали мужчину за незаконную перевозку осетра и икры

В Красноярском крае задержали мужчину за незаконную перевозку осетра и икры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на теплоходе сотрудники ФСБ обнаружили более 150 тушек осетров и стерляди, а так же 4 кг икры. Об этом сообщают sibnovosti.ru.

Мужчина пытался перевезти 40 туш осетра и 116 стерляди и икру на теплоходе «СТ-305». Нарушитель направлялся в Красноярск. Разрешительных документов у него не было. Сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.