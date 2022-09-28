В Красноярске много лет страдающая от болей в ногах женщина вылечилась, как по волшебству, после лечения в стационаре ФМБА

Нина Петренчук. Фото: пресс-служба ФСНКЦ ФМБА

В Красноярске от тяжелой болезни суставов вылечили 82-летнюю Нину Петренчук. Об этом сообщает пресс-служба ФСНКЦ ФМБА.

В отделение травматологии и ортопедии пациентка попала с диагнозом – гонартроз коленных суставов. Боли были настолько сильными, что Нина Николаевна не могла даже ходить. Казалось, что избавиться от болей невозможно. Но женщину вновь поставили на ноги буквально за пару недель.

Благодарная пациентка написала своему лечащему врачу Тимофею Фролякину. Поэзия – любимое занятие Ирины Петренчук.

Болезни разные людей подстерегают:

То сердце, лёгкие иль нервы разрушают.

И человек, сражённый злым недугом,

Идёт к врачу — спасителю и другу.

У каждого больного есть свой врач —

Не тот, что по участку предназначен,

А тот, с которым смейся или плачь,

Поймёт тебя! Не может быть иначе.

Он на тебя с участием глядит,

Внимательно послушает, расспросит

И твой усталый, нездоровый вид

Всегда отметит и диагноз произносит.

И даже если будет страшен он,

Сумеет врач слова найти такие,

Что человек не потеряет сон,

Его не сломят тяготы мирские.

Я за врачей, что души лечат,

Нам радость помогают обретать!

Ваш бесконечный труд суров и вечен,

Мы не должны об этом забывать!