Жительница Красноярского края подала иск к депутату о защите чести и достоинства

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Жительница Канска обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Канского Горсовета. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края.
Дело в том, что в соцсетях депутат выложил информацию о деятельности женщины. Однако она заявила, что вся информация является ложью и порочит ее имя. Истица потребовала принести извинения и опровергнуть опубликованную информацию. Что именно разместил депутат не уточняется.
В качестве третьей стороны к делу были привлечены Канский Горсовет и партия, в которой депутат состоит. Первое заседание запланировано на 7 ноября.