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Происшествия28 сентября 2022 4:31

Красноярка уберегла свою 92-летнюю свекровь от телефонных аферистов

Аферистка-собеседница представилась племянницей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Жительница Красноярска смогла уберечь свою пожилую свекровь от телефонных мошенников. Об этом сообщает МВД по краю.

92-летней красноярке позвонила девушка, которая представилась племянницей. Она сообщила, что попала в ДТП и попросила денег, чтобы избежать ответственности. Свидетельницей разговора стала невестка женщины, которая прервала диалог.

Полицейские призывают красноярцев поговорить со своими пожилыми родственниками, и предупредить их о телефонных аферистах. После подобных звонков в первую очередь нужно позвонить по номеру близкого человека и узнать, что случилось.