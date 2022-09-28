Красноярка уберегла свою 92-летнюю свекровь от телефонных аферистов

Фото: МВД по Красноярскому краю

Жительница Красноярска смогла уберечь свою пожилую свекровь от телефонных мошенников. Об этом сообщает МВД по краю.

92-летней красноярке позвонила девушка, которая представилась племянницей. Она сообщила, что попала в ДТП и попросила денег, чтобы избежать ответственности. Свидетельницей разговора стала невестка женщины, которая прервала диалог.

Полицейские призывают красноярцев поговорить со своими пожилыми родственниками, и предупредить их о телефонных аферистах. После подобных звонков в первую очередь нужно позвонить по номеру близкого человека и узнать, что случилось.