В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за серию краж из гаражей

Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обчистили 21 гараж. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В 2021 году 31-летний и 43-летний приятели взламывали гаражи, после чего крали мотоциклы, технику, инструменты, колеса и многое другое. Затем они обратно запирали гараж, чтобы владельцы дольше не замечали кражу.

Свою добычу они прятали в заранее подготовленной яме на даче в Ермолаево, а затем продавали чужие вещи в Красноярске и Новосибирске. В общей сложности они обокрали 21 гараж в Красноярске, Канске и Уяре на сумму более 3 миллионов рублей.

Часть краденного (на 1 миллион) была изъята. Кроме того, фигуранты возместили потерпевшим ущерб на 2,6 миллиона рублей. На их имущество наложен арест. Дело направлено в суд.