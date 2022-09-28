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Происшествия28 сентября 2022 3:53

Красноярец случайно сжег свой перевернувшийся автомобиль зажигалкой

Сам мужчина серьезно пострадал
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/agochs_krsk

Фото: vk.com/agochs_krsk

27 сентября житель Красноярского края случайно поджег себя и свой автомобиль, после попадания в ДТП. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Все произошло на трассе в Балахтинском районе. Мужчина не справился с управлением, и на автомобиле слетел в кювет и перевернулся. Выбравшись из салона, водитель с помощью зажигалки начал осматривать машину. В итоге пары бензина загорелись.

Фото: vk.com/agochs_krsk

Фото: vk.com/agochs_krsk

Автомобиль сгорел полностью, пострадал и водитель. С ожогами первой и второй степени его госпитализировали в Балахтинскую больницу.