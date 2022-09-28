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Здоровье28 сентября 2022 3:38

В Красноярском крае за 8 месяцев выявлено 4 случая бешенства у домашних животных

Среди диких животных – 10 случаев
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 8 месяцев 2022 года зафиксировано 4 случая бешенства среди домашних кошек и собак, а также 10 случаев среди диких животных. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Среди людей случаи заболевания бешенством не фиксировались. Однако за медицинской помощью с укусами животных обращались 3 829 человек, в том числе 61 случай – укусы диких животных.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что наибольшую опасность представляют лисы и бродячие собаки. Возбудитель бешенства находится в слюне диких зверей за 10 дней до первых симптомов. Единственное средство уберечься – вакцинация.