В Красноярском крае за 8 месяцев выявлено 4 случая бешенства у домашних животных

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В Красноярском крае за 8 месяцев 2022 года зафиксировано 4 случая бешенства среди домашних кошек и собак, а также 10 случаев среди диких животных. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Среди людей случаи заболевания бешенством не фиксировались. Однако за медицинской помощью с укусами животных обращались 3 829 человек, в том числе 61 случай – укусы диких животных.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что наибольшую опасность представляют лисы и бродячие собаки. Возбудитель бешенства находится в слюне диких зверей за 10 дней до первых симптомов. Единственное средство уберечься – вакцинация.