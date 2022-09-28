В Красноярске появится Аллея Ангелов в память о погибших детях Донбасса

С 2014 года на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата.

В память о каждой оборвавшейся детской жизни мы хотим высадить живые деревья в символические Аллеи Ангелов по всей стране.

Чтобы знали. Чтобы помнили.

Деревья пустят корни и поднимутся вверх, к небесам, туда – где теперь наши маленькие Ангелы. Пусть это укрепит и нас, оставшихся, и нашу веру, что никто и ничто не будет забыто, продлит жизнь всех несвоевременно и трагически погибших ребят.

Народная Акция памяти «Посвящение ангелам Свидетели правды» проводится в различных регионах России, по всей стране.

Приглашаем принять участие всех желающих.

В Красноярске акция состоится 30 сентября в средней школе №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П. по адресу ул. Светлова, 36.

Начало в 11.00.

Организатор акции АНО «Центр социальных и культурных инициатив «Ноосфера» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Медиагруппы «Комсомольская правда».