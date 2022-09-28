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Происшествия28 сентября 2022 2:27

В Красноярском крае за столкновение баржи с ограждением опоры моста будут судить капитана судна

Сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: t.me/vm_sut

Фото: t.me/vm_sut

В Красноярском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 63-летнего капитана-сменного механика судна. Об этом сообщает следственное управление на транспорте.

28 сентября 2021 года фигурант выполнял рейс из Красноярска в Лесосибирск, управляя теплоходом-толкачем «Капитан Крылов» с толкаемым составом из двух трюмных барж. Следуя вниз по перекату, он допустил столкновение одной из барж с ограждением опоры строящегося моста. Сумма ущерба составила более 35 миллионов рублей.

В его отношении завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Материалы дела уже переданы в суд. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.