В Красноярском крае открылась «Лаборатория энергетики»

Фото: лабораторияэнергетики.рф

«Лаборатория энергетики 2022» проходит уже в пятый раз, и участников становится все больше. В этом году к ней присоединились 300 студентов 12 учебных заведений из 9 городов России, в том числе из Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Москвы. Впервые участвуют СФУ и Назаровский энергостроительный техникум.

«Лаборатория энергетики» – это грантовая программа по поиску и внедрению перспективных технологических идей на энергетических предприятиях. Программа проводится в формате акселератора, когда инновационные предложения студентов помогают «выращивать» эксперты от бизнеса и научные руководители.

Участники «Лаборатории энергетики» объединились в 58 команд, каждая из которых будет работать над одним кейсом. Это реальные производственные задачи конкретных предприятий, требующие инновационного решения.

Так, например, Красноярская ГЭС предложила разработать алгоритм выявления неблагоприятных зон по вибрации гидроагрегатов и создать программный продукт, позволяющий работать с накопленным массивом данных и определять благоприятные и неблагоприятные зоны работы.

Еще одна задача - разработка технологии очистки разгрузочных полостей плотины от грунта строительного периода. Пока эта работа выполняется вручную и требуется ее механизировать.

Ждут красноярские энергетики помощи от студентов и в борьбе с растительностью на плотине. Как избавиться от мха, травы, кустарников и при этом учесть все требования охраны окружающей среды?

Руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков отметил:

«Мы постоянно трансформируем программу, в итоге помимо концептуальных проработок кейсов мы перешли к практической реализации наработок. Лучшие проекты перешли в опытно-конструкторскую фазу. Например, разработанный в рамках программы робот для обследования водоводов ГЭС. Мы заинтересованы, чтобы студенты не только получали опыт разработки проектов и решения реальных практических задач на производстве, но и приходили работать в структуры холдинга».

Напомним, что в сентябре этого года «Лаборатория энергетики» вошла в число победителей федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и получит грант в размере свыше 7 миллионов рублей. Средства предназначены для дальнейшего развития студенческих инициатив и формирования инновационных продуктов.

Наша справка

Содействие талантливой молодежи в получении необходимых компетенций для профессионального становления и развития – неотъемлемая часть социальной политики En+ Group, основанной Олегом Дерипаской. Для этого в структуре холдинга создан корпоративный университет, одно из крупнейших учебных центров дополнительного профессионального образования в Восточной Сибири. Ежегодно обучение в нем проходит около 11 тысяч человек. Кроме того, компания имеет собственную стипендиальную программу, которой теперь могут воспользоваться не только будущие энергетики, но также медики и педагоги.