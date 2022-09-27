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Общество27 сентября 2022 13:20

На остановке в Красноярске установили современное табло с тревожной кнопкой и вай-фаем

Еще несколько таких устройств поставят в городе до конца года
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске на остановке «улица Робеспьера» появилось современное информационное табло. Электронный комплекс показывает красноярцам примерное время ожидания автобуса, его номер и название конечной остановки.

Подобное табло для города не в новинку – в примеру, похожая система стояла в Студгородке. Однако этот комплекс также оборудован вайфаем, тревожной кнопкой для вызова экстренных служб и видеокамерой.

В мэрии пообещали, что до конца года еще несколько таких устройств появятся на других остановках: на «ТЮЗе», «Краевой больнице», «Музыкальном театре» и «Маерчака». Пока системы устанавливают в тестовом формате – полноценно они заработают с начала нового года.