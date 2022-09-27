Аналитики заявили, что красноярцы стали реже падать в автобусах

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Красноярцы стали реже падать в автобусах в этом году. Об этом сообщила городская мэрия, опираясь на исследование неких специалистов. По словам чиновников, в сравнении с 2021 годом, в 2022 году число падений в общественном транспорте сократилось на 30%.

– Специалисты провели анализ за 2022 год (в период с января по август). Спасибо вам за внимательность к правилам безопасности! Напоминаем основные правила: Не прислоняйтесь к дверям! Располагайтесь, по возможности, на свободных местах! Держитесь за поручни! Не отвлекайтесь во время движения транспортного средства!, – отметили в мэрии.

Отметим, что красноярцы нередко получали травмы из-за падения в автобусах. Иногда это происходило из-за резкого торможения, когда в потоке машин автобус кто-нибудь внезапно подрезал, иногда – из-за лихого вождения самих водителей автобусов. Однако многие травмы происходят из-за халатности самих красноярцев, которые не держатся на поручни.

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