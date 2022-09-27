Власти Красноярска пообещали не закрывать 83-й автобусный маршрут

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска заверили, что не станут закрывать городской маршрут №83. Проблемы с автобусами на этом направлении начались после провального конкурса на обслуживание маршрута – на него не поступило ни одной заявки от транспортных предприятий. В итоге властям пришлось бросить 83-и автобусы на частного перевозчика, который обслуживал маршрут №60.

Чиновники сообщили, что с 1 октября обслуживать маршрут начнет новый перевозчик. Автобусы будут выходить на линию с интервалами в 10-15 минут в час-пик – сам автопарк маршрута будет составлен из автобусов ЛиАЗ и НефАЗ.

«Схема движения маршрута №83 останется прежней. Он будет возить пассажиров от микрорайона Академгородок до Зелёной рощи (проспект Ульяновский) через центр. Длина маршрута составляет 23,2 км», – добавили в мэрии.