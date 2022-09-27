Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 11:12

В Красноярске из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Шахтеров

Там будут бурить скважины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Шахтеров

В Красноярске из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Шахтеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно будет ограничено движение транспорта по улице Шахтеров. В администрации города поясняют, что это связано с началом строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

В разных частях города по линии первой ветки метрополитена проводятся подготовительные работы. На площади Революции бурение скважин уже завершено, бригаду специалистов перекинули на Взлетку. Ограничение необходимо для того, чтобы обеспечить им безопасность во время работы.

Конкретно:

- сроки ограничения – с 28 сентября по 2 октября;

- только в дневное время, с 8 часов утра до 20 часов вечера;

- крайняя правая полоса движения по нечетной стороне на участке от улицы Полярной до улицы Гагарина.