В Красноярске из-за строительства метро частично ограничат движение по улице Шахтеров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно будет ограничено движение транспорта по улице Шахтеров. В администрации города поясняют, что это связано с началом строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

В разных частях города по линии первой ветки метрополитена проводятся подготовительные работы. На площади Революции бурение скважин уже завершено, бригаду специалистов перекинули на Взлетку. Ограничение необходимо для того, чтобы обеспечить им безопасность во время работы.

Конкретно:

- сроки ограничения – с 28 сентября по 2 октября;

- только в дневное время, с 8 часов утра до 20 часов вечера;

- крайняя правая полоса движения по нечетной стороне на участке от улицы Полярной до улицы Гагарина.