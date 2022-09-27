В Красноярске появился центр содействия ошибочно мобилизованным Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края, как и главы других регионов, призвал внимательно подходить к вопросам частичной мобилизации: повестки должны направляться только тем гражданам, которые соответствуют критериям отбора. И в случае ошибки решать вопросы по каждому конкретному случаю.

Так, в краевом центре открылся центр содействия тем, кто ошибочно был призван в период частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Можно обратиться:

- телефонам: +7 (391) 200-32-01, +7 (391) 200-32-02, +7 (391) 200-32-05;

- по адресу Красноярск, улица Ленина, 49;

- в соцсетях ОНР.

И указать необходимые сведения, среди которых сведение о службе в армии и наличие боевого опыта, военно-учетную специальность, дату получения повестки и дату явки в призывной пункт. А также указать, почему мобилизация проведена ошибочно.